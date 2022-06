Calciomercato Roma, un calciatore può finire fuori rosa: il club è infastidito

La Roma prova a piazzare gli esuberi, ma c’è un calciatore che ha fatto infastidire la società. Adesso il rischio è che finisca fuori rosa.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione. Il club giallorosso dei Friedkin sta pensando alla giusta strategia da adoperare durante la finestra estiva di calciomercato per regalare ai tifosi nuovi innesti.

Prima di pensare ai colpi in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto dello Special One. Il prossimo anno, l’allenatore portoghese sarà impegnato su due fronti: oltre al campionato, dove è deciso a migliorare il piazzamento di quest’anno, ci saranno anche gli incontri di Europa League, competizione alla quale i capitolini si sono qualificati.

Calciomercato Roma, Diawara rischia di finire fuori rosa

Josè Mourinho deve liberarsi dei calciatori che non fanno più parte del progetto del club della Capitale. Tra questi c’è sicuramente Amadou Diawara, centrocampista giunto a Roma nell’ambito dell’affare Kostas Manolas col Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore è fuori dal progetto dell’allenatore portoghese e sembra avere le valigie già pronte.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, per la cessione dell’ex calciatore del Napoli, però, sembra esserci un problema. Diawara starebbe rifiutando tutte le destinazioni proposte dalla società giallorossa e la cosa sembra infastidire non poco il club che, a questo punto, potrebbe decidere di optare per una soluzione drastica. Il rischio, infatti, è che il calciatore possa finire ai margini, fuori rosa come accaduto in passato con Santon e Fazio. Qualora ciò accadesse, rischierebbe seriamente di doversi allenare in solitaria al centro sportivo di Trigoria, lontano dal resto dei compagni di squadra. Al momento la Roma non ha ancora preso una decisione ufficiale: la finestra estiva di calciomercato è ancora lunga, tutto può cambiare.