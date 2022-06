Calciomercato Monza, Galliani fa sul serio: colpo da 10 milioni

L’intenzione dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è quella di allestire una squadra da Serie A

I playoff vinti al termine della scorsa stagione hanno permesso al Monza di approdare in Serie A per la prima volta nella sua storia. Il patron Silvio Berlusconi e l’ad Adriano Galliani non vogliono fare brutte figure. L’obiettivo è quello di rendere quella brianzola una delle big del campionato italiano, conquistando anche i primi trofei. Per farlo, c’è bisogno di un mercato importante ed è quello che sta conducendo Galliani.

Conclusa la trattativa legata ad Andrea Ranocchia, prossimo difensore, il Monza sta preparando il terreno per un colpaccio in porta. Si tratta di Pierluigi Gollini: un’operazione molto onerosa, con la concorrenza della Fiorentina da affrontare e da tenere sotto osservazione.

Monza in pole per chiudere Gollini

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Monza è in pole position per chiudere l’affare Pierluigi Gollini. Appena tornato dal prestito al Tottenham, dove aveva la concorrenza di Lloris per la porta, il portiere italiano è pronto a una nuova avventura in Serie A. L’Atalanta vuole cederlo e sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina, oltre a un timido interesse del Napoli. I viola, però, sono arrivati a offrire un prestito con diritto di riscatto, a differenza di Galliani.

Sì, perché l’ad del Monza avrebbe intenzioni serie per acquistare Gollini: l’offerta si aggira intorno ai 10 milioni di euro per chiudere la trattativa a titolo definitivo. Un’offerta che ha indubbiamente superato quella della Fiorentina. Insomma, sono giorni caldi in Brianza: Berlusconi e Galliani fanno sul serio.