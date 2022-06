Calciomercato, Cristiano Ronaldo in Serie A: un fattore favorisce l’affare

C’è un fattore da non sottovalutare che favorirebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A

Cristiano Ronaldo ha vissuto una stagione difficile al Manchester United. La mancata qualificazione alla Champions League pone i Red Devils in una situazione complicata da affrontare per il prossimo mercato. Erik Ten Hag punterà su calciatori più giovani di CR7, classe ’87, ma ancora in grado di fare la differenza. E quello italiano è un campionato vecchio, in cui anche i calciatori di una certa età possono offrire ottime prestazioni.

A maggior ragione quando si tratta di un campione come Ronaldo: i suoi tre anni alla Juventus sono stati, a livello personale, straordinari come i precedenti. E il suo ritorno in Serie A è possibile, con la Roma che avrebbe già avanzato dei contatti, forte di avere Mourinho sulla panchina e dei buoni rapporti con Jorge Mendes.

Roma, il Decreto Crescita favorisce l’operazione Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riferito dalla rivista Leggo, la Roma continua il corteggiamento nei confronti di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è vicino a lasciare il Manchester United, ma si è fatto avanti solo lo Sporting Club de Portugal, che gli offrirebbe un ritorno a casa e la possibilità di giocare la Champions League. Un problema è rappresentato dall’ingaggio, di circa 23 milioni di euro a stagione.

Per la Roma è una cifra molto alta, ma il Decreto Crescita favorirebbe l’affare. Andrebbe, però, concretizzato entro il 30 giugno. Una situazione molto complicata da portare avanti, per un milione di ragioni come l’età, i costi elevatissimi, e il progetto giovani che i giallorossi stanno portando avanti. Ma i tifosi sognano.