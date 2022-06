Calciomercato Lazio, è fatta: “Ecco a che ora arriva”

La Lazio sta per chiudere il colpo di calciomercato: il giocatore arriva nella capitale per svolgere le visite mediche, prima della firma.

La sessione estiva di trasferimenti per i biancocelesti è in procinto di aprirsi con un colpo a centrocampo: è in arrivo il brasiliano Marcos Antonio, attualmente di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il 22enne è spesso paragonato all’ex Chelsea Ramires, suo connazionale, per la propensione offensiva e l’ottima tecnica. Un giocatore che per caratteristiche sembra proprio fare al caso di Maurizio Sarri.

Come riferisce ‘LaLazioSiamoNoi’, domattina lunedì intorno alle 07:10 il calciatore è atteso a Roma per svolgere le visite mediche a Paideia con la Lazio, prima di firmare il contratto che lo unirà ai biancocelesti per ben cinque stagioni.

Marcos Antonio arriverà a Fiumicino direttamente dal Brasile, dov’era in vacanza con la sua famiglia, e prenderà il posto di Lucas Leiva, il cui contratto scadrà tra dieci dieci giorni e non sarà rinnovato.

Lazio, primo colpo in arrivo: atteso a Roma Marcos Antonio

Il quinquennale di Marcos Antonio è a cifre contenute: si vocifera di 900mila euro a stagione. Nelle casse del club ucraino, invece, finiranno 10 milioni di euro, di cui 8 milioni di base fissa e 2 milioni come bonus. L’acquisto avverrà a titolo definitivo.

Un affare che Lotito e Tare hanno cercato di concludere il prima possibile, poiché l’idea è consegnare una squadra piuttosto completa al tecnico Sarri in vista del ritiro di Auronzo, in programma dal 6 al 22 luglio, di modo tale che si possa lavorare sui fondamentali delle idee dell’allenatore e vivere una stagione più competitiva in Serie A. L’entusiasmo di Marcos Antonio è già alle stelle. In occasione del suo compleanno, pochi giorni fa, ha spento delle candeline proprio su una torta di colore biancoceleste e ha commentato: “Nuovo ciclo nella mia vita”. Che abbia inizio…