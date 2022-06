“Firmano la prossima settimana”: mercato Milan, arriva il doppio colpo

Milan, il doppio affare è oramai concluso. La firma sul contratto può arrivare già la prossima settimana: i tifosi possono esultare.

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Il club lombardo è alla caccia di giovani talenti e di top player di esperienza che possano sposare la causa di mister Pioli in vista della prossima stagione. L’anno che verrà vedrà i rossoneri impegnati anche in Champions League, con il peso di doversi riconfermare dopo la vittoria del campionato di Serie A.

Nonostante il passaggio di proprietà da Elliott a Red Bird, però, il club ha ancora un paio di cose da sistemare. Prima di pensare al mercato in entrata servirà blindare i protagonisti del mercato della società lombarda.

Mercato Milan, il rinnovo di Maldini e Massara può arrivare la prossima settimana

Solo qualche settimana fa, Paolo Maldini si era sfogato a proposito del mancato interesse della società rossonera a proposito del rinnovo contrattuale. Stessa situazione anche per il direttore sportivo del club, Frederic Massara.

Secondo quanto riferito da ‘MilanNews.it’, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il rinnovo contrattuale dei tue super dirigenti del Milan. Maldini e Massara, dunque, potrebbero firmare nei prossimi giorni e, dunque, proseguire la propria avventura col club campione d’Italia. I due dirigenti firmeranno nei prossimi giorni. Per loro sarebbe già pronto un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno.

La notizia fa esultare i tifosi visto che il successo del Milan passa, senza dubbio, anche dall’operato della dirigenza rossonera. Anche quest’anno Maldini e Massara si sono rivelati l’arma in più della società lombarda. I supporters sono in trepidante attesa: manca sempre meno al doppio annuncio che darà il via al mercato rossonero.