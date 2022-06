Il Milan ha scelto il nuovo esterno destro: c’è il sì di Pioli

Asensio al Milan per completare il reparto offensivo rossonero: è questo il nuovo piano di Maldini per cercare di arricchire la qualità dell’attacco del Milan in vista della prossima stagione. Arrivano conferme della Spagna

Come riportato da diverse fonti spagnole, Mendes, procuratore di Asensio, sarebbe pronto a valutare nuove offerte per il suo assistito per un’immediata cessione. Occhio al forte interesse del Milan, pronto a irrompere sull’esterno destro spagnolo in caso di possibile affare in prestito con diritto di riscatto.

Non trovano conferme le indiscrezioni sull’interesse della Juve per Asensio. I bianconeri restano in netto ritardo sul Milan e difficilmente piomberanno con forte decisione sull’esterno del Real Madrid. Non solo Asensio, il Milan segue molto attentamente anche Zaniolo, valutato circa 50 milioni dalla Roma.

Asensio più di Zaniolo per questioni economiche, ma l’esterno offensivo della Roma potrebbe balzare in testa alle preferenze rossonere in caso di possibile affare in prestito con diritto di riscatto. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni.

Asensio al Milan, Pioli dice sì: confermato il 4-2-3-1

Il potenziale arrivo di Asensio al Milan non stravolgerà l’impianto tattico rossonero. Pioli avrebbe già dato il suo ok totale all’operazione con il Real Madrid. Il tecnico confermerà il 4-2-3-1 in pianta stabile, schierando l’attaccante spagnolo nel ruolo di esterno destro offensivo.

Asensio piano A, Zaniolo piano B: anche il centrocampista offensiva della Roma piace particolarmente a Pioli e alla dirigenza del Milan. Come detto, però, l’unico (grande) ostacolo nella trattativa con la Roma sarà rappresentato dall’eccessiva valutazione del giocatore della Nazionale. Giorni caldi: Asensio strizza l’occhio ai rossoneri.