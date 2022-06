Calciomercato Inter, nuova pretendente per Sebastiano Esposito: i dettagli

L’Inter comincia ad accumulare richieste per Sebastiano Esposito: è il turno dell’Anderlecht, pronta alla sua offerta rivolta ai nerazzurri.

Il Basilea vorrebbe trattenerlo, l’Empoli ci pensa, la Salernitana lo immagina con suo fratello Salvatore, ma per il futuro di Sebastiano Esposito ci sono tante opzioni come tanti dubbi. Il giovane attaccante di 19 anni, anche nel giro della Nazionale Under-21, ha trascorso l’ultima stagione in prestito dall’Inter in Svizzera.

Al Basilea ha accumulato presenze e reti che fanno sperare bene per il futuro, e infatti la società starebbe pensando di trattenerlo ancora. L’accordo con l’Inter ai tempi è stato stipulato sulla base del titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione.

Intervenuto ai microfoni di ‘SportItalia’, il ragazzo di Castellammare di Stabia ha dichiarato di non pensare al momento al futuro: si gode le vacanze, ma incombe la scadenza del 30 giugno per sapere se proseguirà la sua avventura nerazzurra, svelando anche un retroscena interessante: “Spero che all’Inter torni Lukaku. Ci siamo sentiti tramite messaggi fino a qualche ora fa…”.

Inter, su Sebastiano Esposito anche l’Anderlecht: la situazione

In attesa di capire cosa l’Inter abbia intenzione di fare col contratto del calciatore, Sebastiano Esposito raggruppa interessamenti. La Salernitana l’osserva alla pari del fratello Salvatore, oggi centrocampista alla SPAL. Più defilata e attendista è l’Empoli.

Tra le varie squadre in corsa, c’è da annoverare anche l’Anderlecht, secondo informazioni raccolte da serianews.com da fonti vicine al club. La società belga ha avanzato i sondaggi anche rispetto alla possibilità di tesserarlo in prestito dall’Inter. In tal caso, qualora Esposito rinnovasse con i nerazzurri, molto dipenderebbe dall’inserimento da un’opzione di riscatto al termine del prestito, che l’Anderlecht vorrebbe e per la quale sarebbe disposta a mettere sul piatto 5 milioni di euro. L’Inter è consapevole della possibilità, ma prima analizza il rinnovo da offrire o meno al giocatore: da questa mossa, sarà possibile poi muoversi con le altre.