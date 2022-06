Calciomercato, vuole lasciare la Juventus: fissato il prezzo

Il big è intenzionato a lasciare la Juventus in questo calciomercato: il club bianconero fissa il prezzo

La Juventus ha le idee chiare per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, questa stagione, non ha potuto contare su un centrocampo straordinario come nella sua prima esperienza in bianconero. Sono state sbagliate le sessioni di mercato degli anni scorsi, questo ha portato giocatori come Ramsey e Rabiot a Torino che non hanno soddisfatto le aspettative.

Acquisti a parametro zero che, siccome percepiscono oltre sette milioni di euro l’anno, hanno anche condizionato il mercato in entrata. E poi la pandemia e gli stadi chiusi hanno fatto il resto. Ma adesso le cose sembrano cambiare, la Juve vuole tornare a vincere e in fondo alla Champions League e per farlo deve spendere. Prima, però, qualche cessione non farebbe male: e il maggior indiziato ad andare via è Adrien Rabiot.

Juventus, Rabiot ha chiesto di essere ceduto

Stando alle informazioni riferite da L’Equipe, Rabiot ha chiesto alla Juve di essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato. Nell’ultima stagione è sceso in campo con continuità, ma le sue prestazioni non sono state di livello altissime. Spesso anche impiegato come esterno a sinistra, ma anche come mezzala o centrocampista puro non ha saputo dare quel plus in più ad Allegri.

Rabiot ha attirato su di sé gli interessi di Manchester United, Newcastle e Chelsea. Ma la Juventus non lascerà andare il francese tanto facilmente: Agnelli vuole almeno quindici milioni di euro per cedere il giocatore. Resta da capire fin dove si vogliono spingere i club di Premier League dopo aver effettuato i primi sondaggi.