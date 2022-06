Lazio, ufficiale la bella notizia: che sospiro di sollievo per Lotito

La Lazio pensa alla prossima stagione e a come muoversi al meglio sul mercato per rendere ancora più competitiva la rosa di Sarri: ecco la novità.

I vertici societari della Lazio vogliono rendere ancora più competitiva la rosa messa e da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. In merito al futuro e alle operazioni da poter rendere concrete sul mercato, è arrivata anche un’ottima notizia per Claudio Lotito. E con lui anche tutti i biancocelesti. Sospiro di sollievo per la novità.

La Lazio può oggi dirsi contenta. Dal momento che è stato ufficialmente risolto il problema legato all’indice di liquidità. Quest’ultimo riguarda il rapporto tra le attività disponibili e i debiti a breve termine. Ma non essere in regola sotto questo punto di vista, limita molto anche in ottica calciomercato.

Limite che ora la Lazio (così come ogni altro club di Serie A) non ha più. La Lega Serie A ha infatti comunicato ufficialmente che tutte le società sono in regola e, in vista dell’iscrizione al campionato italiano di massima serie per il prossimo anno, sembra non esserci più nessun inghippo all’orizzonte. Ecco quindi il comunicato ufficiale.

La Lazio risolve il problema dell’indice di liquidità: la Lega Serie A emana un comunicato ufficiale

Come comunicato, tramite una nota ufficiale, dalla Lega del campionato italiano di massima serie: “Tutti i club di Serie A hanno provveduto agli adempimenti finanziari per l’iscrizione al prossimo campionato”. “E in particolare – si legge ancora – al rispetto dell’indice di liquidità, compresa anche la Lazio che era l’ultima a non essersi adeguata”.

Problemi risolti, dunque, per la Lazio e per Claudio Lotito che ora può sorridere e pensare alle operazioni migliori da poter compiere in ottica calciomercato. “A partire da oggi – ha aggiunto la Lega Serie A nel comunicato – auspichiamo che si possa riprendere un percorso di riforme condiviso, in cui siano presi nella giusta considerazione il peso ed il ruolo della Lega Serie A e delle sue associate”.