“Sarà lui”: PSG e Donnarumma-Navas, la rivelazione può stravolgere tutto

PSG, attenzione alla rivelazione che spunta fuori all’improvviso. La confessione spiazza tutto e può stravolgere il dualismo Donnarumma-Navas.

L’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid è stata una macchia indelebile. E adesso, il Paris Saint-Germain è chiamato a ripartire. Dopo l’addio di Leonardo e l’arrivo di Campos, il club transalpino non smette di rivoluzionarsi e prepara l’ennesimo colpo di scena.

Colpo di scena, certo, non delle dimensioni simili a quelle del rinnovo di Mbappé, ma comunque di un peso non trascurabile. La panchina del PSG ha bisogno di un nuovo condottiero, dopo la rottura ormai inevitabile con Pochettino.

L’ex Tottenham è finito nel mirino della critica per un anno pieno zeppo di difficoltà e disordini nello spogliatoio. E per quel dualismo Navas-Donnarumma che sembra aver penalizzato tanto l’uno quanto l’altro.

PSG, occhio alla rivelazione Galtier: può cambiare il futuro di Donnarumma e Navas

Un dualismo che si prepara ad andare avanti anche nel corso della prossima stagione, visto che nessuno dei due avrebbe intenzione di lasciare Parigi. Adesso, l’arrivo del nuovo allenatore rischia di stravolgere tutto: dalle gerarchie, alla stessa alternanza tra Donnarumma e Keylor Navas.

Nuovo allenatore che dovrebbe essere sempre più vicino all’identikit di Christophe Galtier. L’ex allenatore del Lille e attuale del Nizza è sempre più vicino al PSG, come rivelato da ‘L’Equipe’. “Sarà lui il nuovo allenatore del Paris, non appena verrà ufficializzato l’esonero di Pochettino. Il club ha trovato l’accordo col Nizza per un indennizzo da 10 milioni di euro”, recita il quotidiano transalpino.

Una rivelazione e uno scenario che rischia di sovvertire le gerarchie per la porta e quelle dell’undici parigino. La rivoluzione in casa Paris Saint-Germain è soltanto iniziata, ma si preannuncia pronta a compiersi nel nome di Galtier.