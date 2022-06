Calciomercato, IIicic può lasciare l’Atalanta: lo vuole un club in Italia

L’Atalanta può cedere una pedina fondamentale degli ultimi cinque anni: un grande ex nerazzurro ha messo nel mirino Josip Ilicic

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è impegnata per affinare un piano deciso per tornare in Europa. La macchina delle meraviglie del Gasp nella stagione che volge al termine si è inceppata troppe volte da gennaio in poi, anche a causa degli infortuni, ed è rimasta esclusa dalle prime sette piazze.

Gli orobici sono attesi da una stagione determinante per rilanciarsi. Il vantaggio di giocare una volta a settimana può diventare significativo, a patto che i nerazzurri ritrovino la continuità di gioco e risultati. Intanto, lo spartito può perdere un altro dei suoi pezzi. Dopo Gomez, passato al Siviglia un anno e mezzo fa, ora potrebbe toccare a Josep Ilicic.

Atalanta, Sartori mette Ilicic nel mirino: vuole regalarlo a Mihajlovic per il suo Bologna

Lo sloveno Josep Ilicic anche in questa stagione ha attraversato momenti di difficoltà. Il calciatore ha ancora un anno di contratto tuttavia nel corso di questa estate potrebbe lasciare la formazione bergamasca, dopo cinque anni di servizio.

A lui sta pensando Giovanni Sartori, neo ds del Bologna ed uomo mercato che lo portò all’Atalanta nel 2017. Il direttore sportivo vorrebbe regalarlo alla piazza e a Sinisa Mihajlovic per alzare le mire dei felsinei. Non vi è ancora una trattativa tra le parti, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, ma sì un’idea concreta da parte di Sartori che vorrebbe regalarlo al Bologna.

Il calciatore, in caso di addio all’Atalanta, preferirebbe rimanere in Italia. Dal 2017 ha residenza a Milano ed un trasferimento al Bologna potrebbe consentirgli di restare dov’è, senza compiere spostamenti ma viaggiando ogni giorno per un ora e mezza in macchina, come prima di lui hanno fatto Rodrigo Palacio e Andrea Poli.

A lui si è interessato pure Pantaleo Corvino, colui il quale lo prelevò dal Palermo per portarlo alla Fiorentina, che lo vorrebbe al Lecce.