Inter, stallo Dybala: per il prossimo summit bisogna attendere

Per il prossimo summit tra l’Inter e Paulo Dybala bisogna attendere: ecco come stanno le cose

Messo a punto (o quasi) il colpo Lukaku, l’Inter dovrà presto riallacciare i fili dell’affare Paulo Dybala. Dopo gli incontri delle scorse settimane, non ci sono state sostanziali novità. I nerazzurri hanno rilanciato dal punto di vista dei bonus, ma la parte fissa dell’ingaggio (circa 5,5 milioni netti) ha causato uno stallo che ha bisogno di tempo per sbloccarsi.

Gli agenti dell’argentino hanno chiarito subito a Marotta che, con quelle condizioni, Dybala non avrebbe firmato, e la loro posizione non è cambiata. Il dirigente, in questi giorni, si è concentrato sull’affare Lukaku, che andava chiuso prima del 30 giugno per ragioni fiscali, e presto tornerà alla carica per l’argentino, il cui entourage continua a non escludere inserimenti dall’estero.

Inter, il punto sulla situazione Dybala

L’Inter resta nettamente in pole grazie a un corteggiamento iniziato ormai un anno fa, ma per la fumata bianca ci sarà ancora da lavorare e, salvo sorprese, in questa settimana non sono previsti nuovi summit sul tema. Non è imminente, dunque, il finale della telenovela sull’ormai ex juventino, che continua a piacere in Premier e nella Liga.

Il Newcastle si è già informato e, se lo stallo dovesse proseguire, potrebbe tentare di inserirsi offrendo alla Joya un contratto ricchissimo. L’Atletico Madrid, negli ultimi mesi, è stato il club che più volte si è interessato alla sua situazione, ma non ha mai affondato il colpo. Lo stallo c’è ed è ormai chiaro, ma l’Inter è ancora davanti a tutti. E, per questo, non ha fretta.