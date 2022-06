Mandragora, il Torino ci riprova: l’Inter e le big di A chiedono informazioni

L’Inter si iscrive alla corsa per Rolando Mandragora. Tanti i club di Serie A sul calciatore della Juventus, le ultime secondo SerieANews.com

Al Torino nel corso dell’ultima stagione, Rolando Mandragora è appena rientrato alla casa base. Il centrocampista della Juventus non è stato riscattato dai granata, che ancora sono sulle tracce del napoletano, nella speranza di trovare una quadra nei prossimi giorni.

Intanto, le estimatrici al classe 1997 di certo non mancano. Anzi, dall’inizio di questa settimana, diversi club hanno avviato più di qualche semplice sondaggio con la Juventus e con l’entourage del calciatore.

D’altronde, Mandragora non rientrerà nei piani tecnici dei bianconeri e la Vecchia Signora è pronta a lasciarlo partire a prezzo di saldo, intorno ai 15 milioni di euro. Un vero e proprio affare per le grandi della Serie A che cercano talento ed esperienza in periodi così delicati.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il profilo di Rolando Mandragora ha suscitato l’interesse di diversi club di prima fascia. Nei prossimi giorni risulta esserci un nuovo incontro tra il Torino e la Juventus per un secondo tentativo per portare in granata il centrocampista nato a Napoli.

Mandragora in uscita dalla Juventus, l’Inter chiede informazioni. Occhio anche alle altre big

In caso di meeting negativo, attenzione alle big della Serie A: Milan (al quale serve un possibile sostituto di Renato Sanches), Roma e Lazio hanno avuto colloqui informali con l’entourage del calciatore e della Juventus. Colloqui che anche l’Inter ha intrattenuto e che potrebbe infittirsi nei prossimi.

Certo, i rapporti tra nerazzurri e bianconeri non sono al loro massimo storico, ma con le uscite di Sensi, Gagliardini e Vidal i meneghini monitorano con curiosità il nome di Mandragora. Ancora presto parlare di una vera e propria trattativa, ma fonti vicine al club assicurano: l’interesse c’è e si può registrare.

Interesse ed attenzione espresso anche dalla Fiorentina, ad oggi la più determinata a fare sul serio per l’ex Udinese e Torino. I viola restano tra le candidate più avanti per il classe 1997, ma nel mercato mai dire mai. D’altronde, il nome del napoletano piace per carta di identità ed esperienza (sono già più di 200 le presenze maturate in Serie A). Oltre al fatto che Mandragora può essere un elemento utile per le liste.