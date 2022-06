Calciomercato Juventus, salti di gioia per Allegri: il colpo estivo è più vicino

Il tecnico livornese Massimiliano Allegri è molto vicino a ricevere in regalo uno dei calciatori richiesti espressamente alla Juventus

Massimiliano Allegri ha le idee abbastanza chiare sui calciatori da acquistare per rendere più competitiva la sua Juventus e tornare a giocarsi lo scudetto con le due milanesi. Il tecnico livornese ha chiesto l’usato sicuro alla dirigenza bianconera che proverà a fare di tutto per accontentare le sue esigenze.

Dopo essere tornato sulla panchina della Juventus, l’allenatore non ha nessuna intenzione di restare a lungo a mani vuote e pure la dirigenza vuole tornare a vincere per non trasformare in effetto boomerang la scelta di avere richiamato in panchina il tecnico che in passato ha arricchito e non poco le vetrine juventine. Per riuscire nell’operazione, si sono registrate importanti novità nella giornata di oggi.

Juventus, Pogba atteso in città a luglio: nuovo incontro con l’agente per definire gli ultimi dettagli

Nella mattinata di oggi, per ciò che concerne il calciomercato in entrata, è andato in scena un appuntamento molto importante tra la dirigenza bianconera e l’agente di Paul Pogba, rappresentato da Rafaela Pimenta. La rappresentante del giocatore francese, infatti, come svelato da ‘Tuttomercatoweb’, ha incontrato la Juventus per definire gli ultimi dettagli contrattuali.

Il centrocampista, giunto a una settimana dal suo secondo addio al Manchester United, sarà a Torino già dai primi giorni di luglio e pertanto arriverà in tempo per cominciare il ritiro insieme al resto dei compagni. Per il centrocampista francese, la seconda tappa in bianconero servirà a rilanciarsi dopo alcuni anni con più luci che ombre in Premier League.

Uno dei segreti del suo ritorno in bianconero è stato rappresentato proprio dalla presenza di Max Allegri con cui il ‘polpo’ ha costruito un grande rapporto negli anni in cui sono rimasti insieme. Con il tecnico livornese, il transalpino confida di ritrovare pure la sua migliore versione di gioco. Il calciatore guadagnerà 8 milioni netti all’anno fino al 2026.