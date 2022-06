“Incontro a Forte dei Marmi”: colpo di teatro Milan, è partito il sondaggio

Milan, l’ipotesi low cost infiamma il mercato. Incontro a Forte dei Marmi, il club rossonro ha già fatto partire il sondaggio.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha messo nel mirino giovani talenti da regalare ai tifosi e all’allenatore. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno stilato una lunga lista dei desideri. L’assalto ai sogni dell’estate potrebbe arrivare prima del previsto, ma bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto.

Per restare in vetta alla classifica il prossimo anno servirà l’aiuto di tutti, anche perché il budget da poter sfruttare sul mercato resta limitato. Non a caso, infatti, quasi sicuramente i rossoneri non affonderanno il colpo per Sven Botman, difensore del Lille valutato circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Acerbi ha incontrato Pioli: le ultime

Maldini e Massara, però, avrebbero già individuato una soluzione al problema. Nonostante Botman piaccia da diverso tempo, la liquidità di Cardinale non basta per poter presentare un’offerta che possa soddisfare il club francese. La soluzione low cost sarebbe Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio dopo i rapporti non proprio ottimali con la tifoseria biancoceleste. Il Milan ha già sondato il terreno con il calciatore e la società di Claudio Lotito.

Come riferisce l’edizione odierna del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, l’ex difensore del Sassuolo rappresenta il profilo ideale che la società cerca. La trattativa potrebbe essere favorito da un eventuale trasferimento in biancoceleste di Alessio Romagnoli, pronto a dire addio al club lombardo.

Intanto, il calciatore della Lazio, così come riferito dai colleghi, ha incontrato mister Stefano Pioli a Forte dei Marmi. I due, seppur in maniera casuale, si sono incrociati durante le vacanze ed hanno discusso della possibilità di rivedersi a Milanello già nelle prossime settimane al rientro dalla pausa estiva.