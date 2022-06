Lascia il calcio a soli 29 anni: annuncio dopo la vittoria dell’Europa League

Il calciatore ha dato l’addio al calcio in maniera inaspettata a soli 29 anni: in un lungo messaggio ha chiarito le ragioni del suo ritiro

Capita molto di rado di assistere al ritiro di un calciatore al top della sua carriera ad appena 29 anni. In un periodo storico in cui la carriera dei calciatori sta diventando sempre più lunga, poi, la decisione di lasciare tutto così presto sorprende oltremodo. Ma tant’è.

La decisione del calciatore è ormai irrevocabile ed è stata già annunciata ai tifosi. Il calciatore in questione è Martin Hinteregger. L’austriaco ha detto basta e ha spiegato mediante un lungo messaggio le ragioni che lo hanno spinto ad assumere questa scelta in forte controcorrente rispetto al mondo del calcio.

Bundesliga, Hinteregger si ritira a 29 anni: “La vittoria dell’Europa League mi ha convinto a dire basta”

Fulmine a ciel sereno nell’Eintracht Francoforte. La società tedesca, fresca vincitrice dell’Europa League e chiamata a contendere la Supercoppa Europea al Real Madrid, attraverso un comunicato ha annunciato il ritiro di Martin Hinteregger.

Il ritiro del difensore austriaco è arrivato piuttosto a sorpresa dal momento che il calciatore ha ancora 29 anni. Hinteregger tuttavia ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a maturare questa decisione. Il calciatore ha saltato la finale di Europa League a causa di un infortunio. Diversi i guai capitati al difensore che ha deciso di smettere, con due anni di anticipo sulla fine del suo contratto, ma non per noie fisiche.

Sono realmente pochi i calciatori che decidono di smettere sotto i 30 anni. Il difensore austriaco ha scelto di spiegare la sua scelta approfittando dello spazio messo a disposizione dall’Eintracht.

“Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri in merito ad un mio ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile da un punto di vista sportivo con prestazioni altalenanti. Le vittorie non erano così belle e le sconfitte facevano male il doppio. Poi le mie prestazioni sono migliorate in primavera e quanto successo in Europa League mi ha motivato ancor di più a dire basta dopo questo grande successo sportivo. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff, tutti i dipendenti e la direzione sportiva. Ho bisogno di prendere una distanza e riorientare la mia vita”, ha detto Hinteregger.