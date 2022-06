Juventus, due sacrificabili a centrocampo: all-in per il fuoriclasse

La Juventus pensa a due uscite a centrocampo per aggiudicarsi la corsa per uno dei giocatori più ambiti presenti in Serie A

Le idee di mercato non mancano. Il calciomercato italiano passa anche attraverso l’utilizzo di pedine di scambio, utili ad abbassare la parte cash. Le difficoltà economiche e la necessità di far quadrare i conti comportano dunque anche l’utilizzo della fantasia per mettere in piedi trattative.

La Juventus, ad esempio, per l’attacco pensa ad un grande colpo ma per realizzarlo sembrerebbe orientata a inserire nel discorso pure due centrocampisti considerati sacrificabili da Massimiliano Allegri. A riprova del fatto che sul reparto mediano, i bianconeri hanno qualche perplessità.

Juventus, futuro di Zaniolo incerto: bianconeri disposti a girare alla Roma uno tra Arthur e McKennie

Nella Roma tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante classe 1999 non ha vissuto una stagione particolarmente esaltante tuttavia ha deciso la finale di Conference League realizzando l’unica rete contro il Feyenoord. L’incontro di ieri sera tra il general manager Tiago Pinto e il procuratore del ragazzo Claudio Vigorelli si è concluso con un nulla di fatto.

Il contratto del ragazzo (scadenza 2024) per il momento non costituisce grossi pensieri tra i giallorossi ma nel prossimo futuro bisognerà imboccare una strada: rinnovo oppure cessione. Perché altrimenti il valore del calciatore potrebbe abbassarsi, considerata la prossimità alla fine del rapporto.

In questo momento però nessuno è disposto a venire incontro alla richiesta della Roma, che come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, valuta il giocatore 60 milioni. Dall’altro lato invece Zaniolo è valutato tra i 35 e i 40 milioni.

Su di lui, da tempo, c’è la Juventus. I bianconeri sono disposti ad inserire nella trattativa uno tra Arthur e McKennie. A questo, la società juventina aggiungerebbe poi una parte cash compresa tra 25 e 28 milioni. Una proposta che la Roma potrebbe anche essere disposta a valutare sebbene, per il momento, Tiago Pinto preferisca ricevere soltanto denaro da spendere sul calciomercato. Per questo motivo, il general manager giallorosso attende segnali dalla Premier League.