Calciomercato Fiorentina, tris di acquisti: Italiano può esultare

Tre acquisti che fanno esultare Vincenzo Italiano dopo i vari addii, il mercato della Fiorentina entra nel vivo

Erano sorte alcune discussioni nel mondo Fiorentina per gli addii di Odriozola e Torreira, tornati rispettivamente al Real Madrid e all’Arsenal. Il rinnovo di Vincenzo Italiano ha dato solide basi al club per continuare per la propria strada, cercando colpi in grado di disputare un buon campionato e una buona Conference League. La viola è infatti tornata in Europa e non ha la minima intenzione di sfigurare.

Sono diversi i giocatori monitorati dal direttore sportivo Pradè, ma ce ne sono tre in particolare molto vicini alla maglia viola. Sono Rolando Mandragora, tornato alla Juventus dopo il mancato riscatto del Torino; poi Luka Jovic, che di certo non ha bisogno di presentazioni, in uscita dal Real Madrid; e anche Dodò, difensore dello Shakhtar.

Fiorentina, Italiano esulta: chiusi tre acquisti

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ds Pradè chiuderà la prossima settimana gli acquisti di Dodò, Mandragora e Jovic. Uno per reparto, tutti ritenuti in grado di poter alzare l’asticella contenendo i costi. Operazioni chiaramente diverse tra di loro, a cui potrebbe aggiungersi anche qualcuna con l’Empoli. Uno scambio che vedrebbe Zurkowski andare, appunto, verso il club di Corsi e uno tra i vari Vicario, Parisi e Viti fare il percorso opposto.

Per Italiano indubbiamente una grande chance per avere un grande attaccante come Jovic, che al Real Madrid non si è espresso ad alti livelli, ma in Bundesliga ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Per Dodò il futuro è dalla sua, mentre Mandragora rappresenta una garanzia per la Serie A.