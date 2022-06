Calciomercato Juventus, non solo Neymar: spunta il bomber europeo

Calciomercato Juventus, oltre Neymar anche un altro profilo europeo può rientrare nel mirino dei bianconeri: ecco le ultime.

La Juventus pensa al futuro e ai profili maggiormente appetibili a livello europeo che possano fare al caso di Massimiliano Allegri. L’obiettivo principale è quello di tornare a essere competitivi, per ricominciare a vincere trofei già con la prossima stagione che si avvicina. Oltre quello di Neymar, un altro nome importante a livello europeo può arrivare.

La Juventus ha bisogno di profili esperti che possano rendere immediatamente competitiva la squadra a disposizione di Allegri già con la sessione di mercato che a breve aprirà ufficialmente. Nelle ultime ore al club bianconero è stato accostato il nome di Neymar. Ma non è l’unico.

Stando alle ultime riferite dal giornalista Paolo Bargiggia, per l’editoriale di ‘seriea24.it’, infatti, il nome di Timo Werner sarebbe più che una semplice ipotesi. Il Chelsea l’ha offerto come possibile contropartita per un’eventuale cessione di De Ligt. Ecco le ultime in merito al possibile affare.

Calciomercato Juventus, oltre Neymar c’è anche il nome di Werner: scenario da seguire per Bargiggia

Come riferito da Bargiggia nell’editoriale per ‘seriea24.it’, in merito al calciomercato della Juventus: “D’importante c’è l’incontro con l’agente di De Ligt che è lo stesso di Pogba. È arrivata una richiesta ufficiale del Chelsea per De Ligt con l’attaccante Timo Werner come contropartita. Le parti sembrano essere ancora distanti, ma lo scenario è comunque da seguire“.

“La Juventus – si legge ancora – è tuttavia attiva anche sul fronte Paredes, che si conferma come un pupillo di Allegri. Il club sta inoltre per chiudere per Cambiaso. Non sarà certo un lavoro semplice nemmeno quello in uscita, con i tanti giocatori potenzialmente sul mercato a partire da Rabiot per finire a Moise Kean”.