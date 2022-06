Calciomercato, colpo di scena Suarez: “Domani l’annuncio”

Dopo settimane di rumors arrivano certezze sul futuro di Suarez. Il giocatore potrebbe fare un importante annuncio nelle prossime ore.

Il centravanti uruguaiano Luis Suarez è stato uno dei migliori attaccanti dell’ultimo ventennio. Il giocatore sudamericano è stato protagonista negli anni prima con il Liverpool e poi con il Barcellona, vincitore di diverse trofei nel tridente delle meraviglie con Lionel Messi e Neymar. Successivamente è ripartito da Madrid dove ha trascinato l’Atletico alla vittoria della Liga.

Dopo l’ultima difficile stagione Suarez ha però detto addio ai Colchoneros ed è pronto ad una nuova intrigante sfida. Nelle ultime settimane si è parlato di diverse opportunità per l’esperto bomber sudamericano ed è stato accostato a diversi club di livello internazionale. Si è parlato anche dell’ipotesi Juventus, club accostato già in passato al calciatore.

Attraverso il proprio account Twitter il giornalista di Direct Tv Bruno Vain ha dato una clamorosa indiscrezione riguardo il futuro di Suarez, assicurando che il giocatore firmerà domani con il River Plate, storico club argentino.

River Plate, domani il grande giorno per Suarez?

Vain ha chiarito il suo proprio account questa notizia ed ha spiegato cosi ai suoi follower la situazione: “Questa cosa mi arriva dalla miglior fonte possibile, è realtà. Luis Suarez al River Plate. Domani l’annuncio”. Dopo questo tweet i tifosi del club argentino sono andati in fibrillazione e c’è grande attesa per il possibile trasferimento, che, a questo punto, potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore.

Suarez saluta cosi non solo la Liga, ma anche l’Europa, tornando in Sudamerica, il continente dove è nato e dove è esploso nelle giovanili del Nacional Montevideo. Sfuma cosi un intrigante opportunità per la Juventus, a caccia ancora di rinforzi per il proprio reparto offensivo.