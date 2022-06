Luis Suarez in Serie A? Spunta l’accordo, pronto a chiudere

Quale sarà il futuro di Luis Suarez? In queste settimane è stato accostato anche ad alcuni club italiani, ma spunta la verità in queste ore.

Se n’è parlato per mesi, al punto da far nascere un caso diplomatico. Eppure, dell’approdo di Luis Suarez in Serie A si è parlato anche nelle ultime settimane. La questione dell’esame “truccato”, che ha visto coinvolta anche la Juventus ormai diverso tempo fa, è solo un lontano ricordo, almeno nell’immaginario collettivo. Per il bomber uruguaiano è tempo di scrivere il proprio futuro, che sarà lontano da Madrid.

La storia con l’Atletico è ormai ai titoli di coda, e cosi Suarez si sta guardando intorno per capire concretamente dove possa proseguire la sua carriera. Ed anche l’Italia è finita sulla lista delle possibili soluzioni. Il giocatore è stato accostato (nuovamente) alla Juventus, cosi come alla Fiorentina ed alla Lazio. Ma c’è una possibilità concreta di vederlo in una di queste squadre?

Luis Suarez, sfuma l’ipotesi Serie A: già pronto l’accordo

In queste ore stanno emergendo ulteriori indiscrezioni riguardo il futuro di Suarez. Pare, insomma, che il bomber uruguaiano non resterà in Europa e tornerà in Sud America dopo ben 10 anni nel vecchio continente. Secondo quanto riportato da ‘Radio Mitre’, infatti, l’attaccante avrebbe già un accordo con il River Plate.

Dunque il bomber è pronto ad approdare in Argentina, dove tra l’altro non ha mai giocato. Nei prossimi giorni, si legge, il giocatore dovrebbe decollare proprio per raggiungere Buenos Aires e siglare definitivamente l’accordo che lo legherà ai millionarios.