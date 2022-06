Calciomercato Monza, colpaccio di Galliani: adesso è ufficiale

Colpaccio del Monza di Galliani e Berlusconi. Firme apposte sui contratti e comunicato, l’ingaggio del calciatore è ufficiale.

Sebbene lo stesso Galliani abbia ammesso che la Serie A di adesso è lontana anni luce dalla Serie A del suo Milan, l’operato che l’esperto dirigente si appresta a fare a Monza, dove ha ricreato il sodalizio con Silvio Berlusconi, desta tantissima curiosità.

Per la prima volta in Serie A dei lombardi, freschi neopromossi dopo la vittoriosa cavalcata nel play-off di Serie B, ci sono grandi ambizioni sul mercato. Di certo Berlusconi non vorrà fare la figura delle cenerentola e per questo ha affidato a Galliani un budget di tutto rispetto per costruire una squadra in grado di centrare la salvezza e, perché no, regalare soddisfazioni ai tifosi.

L’idea di mercato di Galliani è quella di costruire una rosa che possa essere un mix di giocatori giovani, ma anche di atleti di categoria. In quest’ottica è da leggere l’ingaggio di Andrea Ranocchia, esperto difensore ex Inter, ma anche quello, appena comunicato di Alessio Cragno.

Monza, ufficiale il colpo Cragno dal Cagliari

Come comunicato attraverso i propri canali ufficiali, il Monza ha appena ingaggiato Alessio Cragno. Il portiere sarà quindi a disposizione di mister Stroppa fin dai primi giorni di ritiro. Un ottimo colpo per il Monza che preleva l’estremo difensore dall’appena retrocesso Cagliari con la formula del prestito. Previsto un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Cragno questa stagione, nonostante la clamorosa retrocessione, si è dimostrato uno dei giocatori migliori del Cagliari. Per ingaggiarlo il Monza ha dovuto battere una folta concorrenza, riuscendo a trovare in tempi ance relativamente brevi l’accordo con i sardi. Il portiere, cresciuto nelle giovanili del Brescia, lascia, almeno per il momento, il Cagliari dopo cinque stagioni in cui ha vestito i guantoni da titolare nei rossoblù.