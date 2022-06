Milan, ecco la doccia fredda. E la notizia fa gongolare l’ex Donnarumma…

Doccia fredda per il Milan che ora sembra avere sempre meno certezze sulla possibilità di portare il giocatore in rosa: l’intreccio fa gongolare Donnarumma.

Il Milan sta per ufficializzare Origi come primo colpo di mercato per questa stagione 2022/2023 che si avvicina con tanta velocità. Manca poco più di un mese all’inizio del prossimo campionato e i rossoneri, in qualità di campioni d’Italia, vogliono farsi trovare pronti. Arriva però anche una notizia che sa di doccia fredda e che crea un intreccio anche con Donnarumma.

Stando alle ultime arrivate dalla Francia, il Milan non potrebbe più ben sperare per un’operazione. Nel reparto di centrocampo, infatti, Maldini e Massara inseguono da tempo le prestazioni calcistiche di Renato Sanches. Il giocatore aveva già a gennaio dato il suo assenso per il passaggio in rossonero, ma poi non è stata trovata l’intesa con il Lille (suo club di appartenenza).

Ora, tuttavia, l’operazione sembra non essere destinata ad andare in porto. Dalla Francia, appunto, sono sicuri. È proprio in Ligue1 che il giocatore potrebbe continuare a scrivere il proprio futuro. Tra le file del Paris Saint-Germain, lì dove da ex rossonero è arrivato proprio Gianluigi Donnarumma. Un intreccio che saprebbe di beffa.

Calciomercato Milan, che beffa per Renato Sanches: dalla Francia sono sicuri, è sempre più vicino al PSG

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Le Parisien’, Renato Sanches ora sarebbe sempre più lontano dal Milan, perché al contrario sempre più vicino al PSG. Il club dove circa un anno fa è approdato Donnarumma avrebbe messo nel proprio mirino il centrocampista di proprietà del Lille.

Decisiva nell’operazione potrebbe, dunque, essere la presenza al PSG di Luis Campos. Il nuovo direttore dell’area tecnica del club parigino, infatti, ha avuto modo di conoscere bene il centrocampista al Lille. E ora vorrebbe metterlo a disposizione del suo nuovo club, sapendo bene quali siano le sue qualità. Ora per il Milan diventa tutto più difficile, anche perché il potere economico del Paris Saint-Germain potrebbe rendere complicata qualsiasi volontà di rilancio.