Calciomercato, lo sceicco fa sul serio: Neymar messo in saldo

Il PSG pensa alla prossima stagione e, guardando a questa e al futuro, Neymar sembra ormai essere destinato a dire addio molto presto.

Il PSG, con la prossima stagione che si sta avvicinando, ha un primo obiettivo principale. La volontà più grande, infatti, resta quella di cercare di vincere la Champions League. O per lo meno di riscattarsi dopo l’amara e cocente delusione dell’eliminazione agli ottavi per l’edizione di quest’anno. Sotto la luce dei riflettori, al momento, resta tuttavia prima di tutto Neymar. Per lui e per il suo addio Nasser Al-Khelaifi sembra fare sul serio.

Neymar e il Paris Saint-Germain sembrano, quindi, essere sempre più distanti. Nasser Al-Khelaifi ha fatto chiaramente comprendere che nel club non ci sarebbe più posto per il brasiliano.

Motivo, questo, per cui il giocatore sarebbe stato accostato nelle ultime ore anche alla Juventus. Potrebbe andare perciò a vestire la maglia bianconera contro ogni pronostico. In ogni caso, a prescindere dalla sua eventuale destinazione, non ci sarebbero più tanti dubbi sull’imminente rottura con il club di Parigi. Le ultime.

Il PSG e Neymar appaiono sempre più distanti: il club è disposto a pagare parte dell’ingaggio pur di cederlo

La rottura tra Neymar e il Paris Saint-Germain sarebbe derivata dal rinnovo di Kylian Mbappé. Il francese ha infatti scelto di rinnovare con il PSG a patto che tutti, in vista della prossima stagione, si impegnino al 100%. Di scarsa volontà in questo senso era perciò stato tacciato proprio il brasiliano, che negli ultimi giorni sarebbe stato accompagnato alla porta per l’addio.

Il contratto di Neymar con il club parigino scadrà in ogni caso il 30 giugno del 2027, ma ciò che rende maggiormente complicato il suo trasferimento in un’altra squadra è il suo ingaggio. L’attaccante, infatti, percepisce 40 milioni di euro netti a stagione. Una cifra enorme. Proprio in merito a questo, allora, ‘El Pais’ ha rivelato che può esserci una soluzione. Il PSG starebbe infatti pensando di cederlo in prestito, ma pagando parte del suo stipendio. Una soluzione che potrebbe sbloccare il passaggio.