Calciomercato Atalanta, pronto il colpaccio: bomber dalla big per Gasperini

L’Atalanta lavora al mercato in entrata ed è sempre molto attenta ai giovani talenti del panorama calcistico nazionale ed internazionale.

Sono ormai diversi anni che il progetto Atalanta va avanti a grandi passi. Il club nerazzurro, guidato da un tecnico di esperienza come Giampiero Gasperini, ha lanciato tanti giovani ed è diventato una squadra di ottica europea. Dal campionato alla Champions League, il club nerazzurro si è tolto diverse soddisfazioni, ma nell’ultima stagione ha deluso le aspettative.

La formazione di Gasperini non si è qualificata per la prima volta dopo tempo per l’Europa ed il tecnico, insieme con la nuova società, lavora ad una rivoluzione. Nella rosa orobica diversi giocatori hanno il futuro in bilico ed in contemporanea la società lavora per il futuro, magari monitorando alcuni giovani interessanti.

Tra questi c’è senza dubbio Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter nell’ultima stagione in prestito all’Empoli. Il giovane bomber piace a diversi club di Serie A, ma nelle ultime ore, come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, l’Atalanta sembra aver fatto lo scatto decisivo.

Atalanta, pronto un nuovo incontro per Pinamonti

Come riporta Pedullà Pinamonti ha ormai scelto l’Atalanta. Lui ha atteso il ‘treno giusto’, ha aspettato tentennando su Monza e Salernitana ed ha ora scelto il club orobico. Domani può essere una giornata importante per trovare un accordo sul fronte Pinamonti. Inizialmente in particolare il Monza sembrava aver convinto l’Inter, ma il giovane talentuoso attaccante (come sottolineato dallo stesso Galliani) non è apparso mai molto convinto della destinazione brianzola.

Al momento il club bergamasco offre circa 12-13 milioni più bonus ed è distante dalla richiesta di 20 milioni dell’Inter. I rapporti tra le parti sono ottimi e si cerca un accordo che possa far felice tutte le parti in causa.