Atalanta, doppio addio: Premier in agguato, Gasperini ha deciso

L’Atalanta è pronta a iniziare un nuovo ciclo, e per questo motivo nessuno è intoccabile: in arrivo offerte dalla Premier League.

La scorsa estate l’Atalanta sembrava pronta per l’ultimo definitivo salto di qualità. Dopo anni di crescita costante, sia dal punto di vista economico che da quello dei risultati sul campo e del gioco espresso, la Dea per molti stava per spiccare il volo. Lo Scudetto era ancora difficile, difficilissimo. Ma non impossibile, soprattutto dopo un calciomercato importante e ricco di nomi.

Il campo, lo stesso che l’aveva esaltata, ha però bocciato l’Atalanta con ambizioni da big. Che è finita addirittura all’8° posto, dando segnali evidenti di come un ciclo, capace di scrivere la storia del club come mai nessuno prima, fosse arrivato alla fine. Fuori dalle coppe europee, la Dea si è ritrovata a pensare al futuro e a una ripartenza che è una necessità dopo aver vissuto tanto tempo nell’alta classifica.

In estate gli orobici cambieranno volto. Lo hanno già fatto a livello dirigenziale, allontanando il ds Giovanni Sartori e sostituendolo con Tony D’Amico, e lo faranno anche in campo. A Zingonia si aspettano arrivi e partenze: nel mirino Pinamonti dall’Inter, in uscita Pessina che piace al Monza. E non solo.

Per tornare a volare l’Atalanta cambia le ali

Gli esterni a tutto campo sono fondamentali nel 3-4-2-1 di Gasperini. Il tecnico è sempre riuscito ad esaltarne le qualità, creando veri e propri “crack di mercato” come Conti e Gosens, ceduti in tempi diversi e per molti milioni di euro a Milan e Inter. Una storia che potrebbe ripetersi con Hans Hateboer e Joakim Maehle.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i due esterni sarebbero sul piede di partenza. Hateboer, arrivato fino alla titolarità nell’Olanda prima di essere frenato da una serie di guai fisici, viene considerato cedibile e si attendono offerte concrete. Maehle, invece, è un punto fermo della squadra ma potrebbe comunque essere sacrificato in caso di proposta congrua.

Questa potrebbe arrivare presto dalla Premier League, specificatamente dal West Ham, e priverebbe così Gasperini di un esterno di qualità. Il tecnico comunque accetterebbe la situazione, soprattutto se i soldi incassati permettessero nuovi investimenti in una rosa che sarà chiamata a riportare l’Atalanta in alto.