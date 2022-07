Calciomercato Fiorentina, l’annuncio spiazza i tifosi: colpaccio di Commisso

La Fiorentina è vicina ad aggiungere una pedina importante alla squadra di Vincenzo Italiano

Diversi sono i giocatori seguiti dalla dirigenza della Fiorentina, per consegnare a Vincenzo Italiano una rosa importante. L’obiettivo è quello di migliorare il settimo posto della scorsa stagione, ma per farlo ci sarà bisogno di migliorare la qualità e la quantità degli elementi. Uno come Dragowski non parteciperà al ritiro pre-campionato, questo vuol dire che la viola deve mettersi all’opera per regalare un portiere a Italiano.

Il profilo maggiormente seguito è quello di Pierluigi Gollini, nell’ultima stagione in prestito al Tottenham e di proprietà dell’Atalanta. Il suo desiderio sarebbe quello di continuare la carriera in Serie A ed essere titolare. Su di lui, oltre alla Fiorentina, c’è forte l’interesse del Torino: soprattutto nel momento in cui Milinkovic-Savic e Berisha non hanno offerto grandissime garanzie.

Fiorentina, l’annuncio social degli amici di Gollini

Gollini in questo momento si trova in vacanza, e mentre era in spiaggia, un suo amico ha postato una Instagram Stories. Un video in cui si parla della prossima squadra di ‘PierGollo‘: “Avrà la maglia viola, di sicuro non sarà l’Arezzo…“. Un annuncio fatto forse per scherzare, ma è inevitabile che i tifosi della Fiorentina sognino il colpaccio. Anche perché l’ex Spurs all’Atalanta si era affermato come uno dei migliori portieri della Serie A.

Molto dipenderà dall’offerta che riterrà giusta l’Atalanta, che ha comunque la necessità di vendere Gollini. In porta c’è Musso, arrivato per 20 milioni la scorsa stagione, e infatti nella lista dei cedibili c’è anche Carnesecchi nel mirino della Lazio. Insomma, i social danno sempre indizi importanti in chiave mercato e il video di Gollini potrebbe essere uno di questi.