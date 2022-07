Milan, dopo Florenzi un’altra ufficialità per Maldini: c’è l’annuncio

Buone notizie in casa Milan. Con il rinnovo di Maldini il club rossonero è pronto a muoversi velocemente sul mercato in entrata.

Il Milan è pronto ad intervenire sul mercato. Con il rinnovo di Maldini e Massara il club rossonero è pronto ad effettuare diverse interessanti operazioni. Dopo settimane di voci la dirigenza rossonera, confermata nei propri ruoli, potrà ratificare nero su bianco le operazioni ed aprire il mercato del club campione d’Italia. Maldini è pronto a scatenarsi sul mercato con operazioni di rilievo ed anche minori.

La società rossonera ha annunciato in giornata il riscatto e la permanenza di Alessandro Florenzi. Il terzino è stato autore di una buona stagione nell’anno dello scudetto, e negli ultimi minuti è arrivata un’altra conferma ufficiale.

Il club rossonero ha esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di un altro anno del portiere Antonio Mirante. Un premio per un calciatore di esperienza che, anche dalla panchina, ha dato un importante apporto per la vittoria del campionato di Serie A.

Milan, il comunicato su Mirante

Il giocatore di origini campane è arrivato a Milano per poter dare un ricambio (poi non è servito) a Tatarusanu in quel mese dove si è infortunato Mike Maignan. Mirante non ha poi trovato spazio ed ha assistito solo dalla panchina al trionfo del titolo dei compagni di squadra.

Attraverso un comunicato ufficiale il Milan ha cosi confermato un’altra operazione di giornata: “AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2023”. Con questo rinnovo il Milan ha confermato la batteria dei portieri che ha conquistato il campionato e con Mirante restano Tatarusanu ed ovviamente Maignan.