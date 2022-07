“Vogliamo trattenerlo”: Torino, Juric trema dopo l’addio di Mandragora

Dopo diversi addii in casa Torino si pensa alla prossima stagione e la società vuole effettuare qualche colpo in entrata.

La prima stagione di Ivan Juric sulla panchina del Torino è stata molto positiva. Il tecnico croato ha rigenerato una squadra in grande difficoltà negli ultimi anni, non solo ha salvato i granata ma li ha portati senza problemi a metà classifica. Ora, come più volte dichiarato, Juric vorrebbe qualcosa in più e vorrebbe maggiori investimenti sul mercato.

Il Torino ancora deve fare importanti movimenti, ma ha già perso pedine chiave del calibro di Mandragora, Brekalo e Belotti. La società è al lavoro per trovare rinforzi offensivi di qualità mentre ha già individuato in Giulio Maggiore un’interessante alternativa per sostituire Mandragora.

Lo Spezia non vuole mollare facilmente il suo capitano e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni che sicuramente preoccupano Juric. Il tecnico granata è alla disperata ricerca di rinforzi e vorrebbe cominciare il ritiro con la presenza di qualche nuovo acquisto. Maggiore è una delle priorità attualmente in casa Torino.

Spezia, Pecini sul futuro di Maggiore. Il Torino osserva.

Il direttore sportivo dei liguri Pecini ha parlato nel corso della conferenza stampa del neo allenatore dello Spezia Luca Gotti. Tanti i temi trattati ed il dirigente ha risposto alle domande riguardo il futuro di Maggiore: “Abbiamo avuto due manifestazioni di interesse per Maggiore, ma nessuno ha fatto offerte. Il problema è il contratto che è in scadenza nel 2023”.

Pecini ha poi proseguito: “Sia noi che i tifosi vogliamo trattenerlo, ne abbiamo parlato con i suoi agenti, ma è anche normale che se arrivassero offerte, dovremmo comunque valutarle. La situazione contrattuale è decisiva”. il futuro di Maggiore è ancora in forte bilico, si è parlato di un’offerta di 7 milioni del Torino, ma al momento la dirigenza ligure ha smentito”.