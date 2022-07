Icardi torna in Italia e va al Monza? Arriva la risposta del calciatore

L’ambizioso Monza di Berlusconi ha messo nel mirino pure Icardi: dopo le vacanze, l’attaccante sembra avere le idee chiare sul suo futuro

Il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi è scatenato. Il club brianzolo vuole fare bella figura dopo la prima storica promozione in Serie A. La squadra biancorossa ha avviato un mercato importante per riuscire nel suo intento. Galliani proverà ad aggiungere ora un’altra tessera al mosaico: Mauro Icardi.

Sulla possibilità di un approdo dell’argentino al Monza questa mattina ha parlato ‘TuttoSport’. Il quotidiano torinese ha preso le mosse dalle dichiarazioni delle ultime ore di Pier Silvio Berlusconi: “Sarebbe una grande opportunità avere Mauro Icardi al Monza. Immaginate se segnasse all’Inter… Ho fiducia in Galliani”, ha detto l’amministratore delegato di Mediaset.

I brianzoli confermano le loro ambizioni con i nomi altisonanti intorno ai quali muovono i propri interessi. L’ultimo nome accostato, però, quello di Mauro Icardi è una vera e propria bomba di mercato. ‘TuttoSport’ parla della volontà del Monza di provarci sebbene, almeno per il momento, l’attaccante argentino e la sua moglie e procuratrice Wanda Nara rivendichino il contratto con il PSG.

Secondo il quotidiano torinese, Galliani avrebbe comunque chiamato Wanda per impostare l’affare. I due però si sono goduti le vacanze in Africa e ora sono momentaneamente a Milano ma dimostrano di non avere la benché minima intenzione di lasciare Parigi.

I due sarebbero addirittura stizziti dalle voci secondo cui la moglie del calciatore sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. Con due anni di contratto ancora, l’intenzione di Icardi sembrerebbe essere quella di restare al PSG provando a lottare per riprendersi un posto. A meno che non vi sia la forte volontà del neo direttore sportivo Campos di fare a meno dell’attaccante ex Inter.