Juventus, prima l’addio a zero e poi l’Atletico Madrid: c’è il ritorno di fiamma

Dopo l’addio alla Juventus, il futuro dell’attaccante potrebbe essere all’estero: ci pensa l’Atletico Madrid di Diego Simeone

Il nuovo volto della Juventus di Massimiliano Allegri passa anche per gli addii. Da quello di Giorgio Chiellini, per arrivare a Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Tre partenze a parametro zero che hanno avuto forti ripercussioni e linee di pensiero differenti tra i tifosi. Non unanime il giudizio sui saluti dei tre.

Il primo ha trovato “sistemazione” in MLS, al Los Angeles FC, e nelle scorse ore è stato pure presentato. Tiene banco ancora il futuro degli altri due. Se per l’argentino si rincorrono voci contrastanti, ma con l’Inter che pare essersi fermata in questo momento, su Bernardeschi pare l’attenzione si stia ora concentrando sull’estero.

Atletico Madrid, Federico Bernardeschi nel mirino di Diego Simeone: colchoneros alternativa al Napoli

Il calciatore di Roberto Mancini, Federico Bernardeschi, è ormai senza squadra da un paio di giorni malgrado sia già da un po’ di tempo nel mirino del Napoli. I partenopei hanno riconosciuto l’interesse nei suoi confronti attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il 28 enne di Carrara, come riferito da ‘Sky Sport’, è adesso finito pure nel mirino dell’Atletico Madrid. I colchoneros di Diego Simeone, sfruttando il mancato affondo dei campani per lui, potrebbero portare Bernardeschi all’estero.

L’Atletico ha mosso i primi passi per arrivare al calciatore. I madrileni hanno avuto un contatto con l’agente del calciatore, che proprio contro la formazione di Simeone giocò una delle sue migliori partite durante l’esperienza di cinque anni alla Juventus. In quella circostanza diede un contributo notevole alla rimonta bianconera. Forse proprio in quella circostanza, l’Atletico Madrid si è innamorato di lui.