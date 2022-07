Calciomercato Inter, addio Skriniar: l’annuncio in diretta è chiaro

Dopo tanti nuovi arrivi, in casa Inter ci potrebbe essere la cessione di Skriniar. Proprio sullo slovacco c’è stato un annuncio importante.

Dopo aver perso lo Scudetto in favore del Milan di Stefano Pioli, l’Inter è stata sicuramente la protagonista di questo primo mese di calciomercato. In casa nerazzurra, di fatto, ci sono state già tante operazioni sia in entrata che in uscita: dall’addio di Ivan Perisic, al ritorno in prestito oneroso (circa 8 milioni di euro) di Romelu Lukaku.

Il ritorno del belga sicuramente è il colpo che fa più rumore ma Marotta ed Ausilio non si sono fermati qui, anzi. L’Inter, infatti, oltre a Lukaku, ha ingaggiato a zero Mkhitaryan ed Onana (con cui aveva l’accordo già da tempo) e poi è riuscita a prendere anche Asllani dall’Empoli e Bellanova dal Cagliari.

Dopo tutti questi nuovi arrivi, però, la ‘Beneamata’ ha la necessità di sfoltire un po’ la rosa. Il primo nome in lista di sbarco è quello di Arturo Vidal. Il cileno, seguito dal Boca Juniors e dal Flamengo, è ormai prossimo a lasciare il team meneghino, che potrebbe vedere andar via anche Milan Skriniar. Lo slovacco, infatti, è fortemente seguito dal PSG, che sta facendo di tutto per prenderlo. Proprio sul futuro del difensore è arrivato un importante molto importante.

Inter, l’annuncio di Inzaghi su Skriniar: “Verrà in ritiro con noi, ma poi non so cosa succederà”

Simone Inzaghi, infatti, nel corso della prima conferenza stampa della stagione 2022/23, ha parlato così di un possibile addio dello slovacco: “Skriniar possibile sacrificato? Sono in una botte di ferro, perché sapete tutti quello che i dirigenti sono riusciti a fare in un anno e mezzo. Milan è dell’Inter, verrà in ritiro con noi e poi non so cosa succederà nelle prossime settimane. L’anno scorso parlavamo di Romelu… Con la società lavoro comunque sempre a stretto contratto”.

Skriniar, effettivamente, potrebbe essere il giocatore sacrificato per terminare il mercato con un saldo in positivo. L’Inter, intanto, ha rifiutato la prima offerta da parte del PSG di 50 milioni di euro, ma si ha la netta sensazione che il club parigino nelle prossime settimane sferrerà un altro attacco per acquisire le prestazioni del centrale.