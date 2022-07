PSG, l’annuncio ufficiale spiazza Donnarumma: il portiere non ha pace

Il PSG ha preso la sua scelta e questo potrebbe avere ripercussioni sul dualismo ormai consolidato tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas

Il PSG ha scelto di ripartire da Cristophe Galtier. Il tecnico di Marsiglia sostituisce in panchina Mauricio Pochettino, sollevato ufficialmente dall’incarico con un comunicato ufficiale nella giornata di oggi.

Quella odierna è stata una giornata particolare pure per il neo allenatore Galtier, che ha da poco lasciato il Nizza. L’ex trainer del club della Costa Azzurra è stato presentato in conferenza stampa. Un passaggio piuttosto lungo davanti ai microfoni per il marsigliese classe 1966. I quesiti che gli sono stati rivolti hanno riguardato pure il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano non trova pace.

PSG, Galtier sulla rivalità tra Donnarumma e Navas: “Sono abituato a giocare con uno”

Tra le domande rivolte dai giornalisti presenti a Cristophe Galtier durante la conferenza stampa di presentazione pure quella sui portieri. Il dualismo tra Donnarumma e Keylor Navas ha appassionato la stampa francese durante la scorsa stagione.

In quel caso, Pochettino ha alternato i due quasi con precisione svizzera. La decisione, orientata ad alternare i due, alla fine ha forse scontentato entrambi. La situazione potrebbe cambiare adesso con Galtier. Le parole del tecnico ex Nizza hanno aperto ad un cambio di strategia: “Ho sempre lavorato con un numero uno e un numero dodici. Se il secondo mi dimostrerà di essere più bravo allora cambierò idea ed il primo diventerà secondo e viceversa”. Tutto da rifare per Gianluigi Donnarumma che dovrà sgomitare per aggiudicarsi i gradi di titolare e mantenerli.

L’allenatore ha poi bilndato Neymar, il cui nome è terminato tra i rumors di mercato negli ultimi giorni: “Voglio che resti”. Il suo modo di giocare si adatterà alla rosa: “Voglio un gioco offensivo, dovrò mettere ogni calciatore nella posizione migliore possibile. Sono orientato ad utilizzare una difesa a tre”.