Juventus, colpo di scena: l’alternativa a Koulibaly spiazza tutti

In casa Juventus il club bianconero è pronto a rivoluzionare la propria rosa. Non solo grandi cessioni, ma anche colpi in entrata.

Il calciomercato della Juventus sembra pronto ad una svolta totale. Angel Di Maria è arrivato ieri sera mentre oggi potrebbe essere il giorno di Paul Pogba. Questi sono solo i primi botti di un mercato bianconero che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Allegri ha concluso la scorsa stagione senza titoli ed ora è chiamata al riscatto.

Dopo l’addio di Dybala è sempre più probabile anche quello del difensore olandese De Ligt, nel mirino di diversi top club europei. Sul giocatore è in atto una piccola asta, le big inglesi sono da tempo sulle sue tracce ma secondo quanto riporta Repubblica è il Bayern Monaco la squadra più vicina al giovane difensore.

Il ricavato della cessione del centrale classe 1999 verrà utilizzato per il mercato e la Juve, oltre al reparto offensivo, deve lavorare anche in difesa. Gli addii di Chiellini ed appunto quello imminente di De Ligt sono imminenti e la squadra di Allegri ha la necessità di sostituirli nel migliore dei modi.

Juventus, piace Acerbi per la difesa

Il primo obiettivo per la difesa bianconera è il leader del Napoli Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro rappresenta una priorità, ma è un obiettivo molto complesso da raggiungere. Koulibaly ha un anno di contratto con il club partenopeo e sia la società che il difensore sono restii a intavolare una trattativa con una squadra rivale.

Repubblica sottolinea quindi una nuova mossa low cost in casa Juve. La società valuta il profilo di Francesco Acerbi, esperto difensore in uscita dalla Lazio. Il 34enne centrale ha rotto con i tifosi ed è in procinto di lasciare la società capitolina. Nelle ultime settimane il giocatore è stato accostato al Milan, ma ora è la Juve a valutare il suo nome per il dopo De Ligt.