Occhio Juventus, l’episodio è surreale: sta succedendo in queste ore

I tifosi della Juventus non sono più nella pelle. Ora chi ha il cuore a strisce bianche e nere non aspetta altro se non l’approdo dei grandi colpi di mercato che il club ha messo in programma. Il primo tra questi riguarda Ángel Di Maria.

L’arrivo dell’argentino è avvenuto a Torino solamente poco tempo fa. Ed è per questo motivo che, a seguire la tratta del suo volo diretto in Italia, c’è stata una folla di seimila persone che, tramite un portale di tracking aereo, stava monitorando un volo in particolare. Proprio quello del Fideo.

Calciomercato Juventus, Di Maria è arrivato a Torino: seimila persone hanno monitorato online il suo volo

Circa seimila persone sono state tutte insieme collegate, in queste ultime ore, ad un portale di tracking aereo per monitorare un volo privato in particolare. Si è trattato di un Cessna 560XL, decollato a Parigi Bourget e atterrato proprio a Torino pochi minuti fa. I tifosi non sono più nella pelle.

E a quanto pare il colpo messo a segno dalla Vecchia Signora ha fatto davvero centro nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. Il volo atterrato a Torino ha fatto, perciò, approdare Ángel Di Maria in quella che sarò la sua nuova avventura. Domani svolgerà al J-Medical le visite mediche, incontrerà la dirigenza e poi firmerà il suo nuovo contratto che lo porterà a guadagnare in una stagione 7 milioni di euro.