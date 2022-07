Mourinho lo vuole alla Roma: sacrificio a sorpresa per il big della Premier

Convinta da José Mourinho, la Roma potrebbe concludere presto la trattativa per il calciatore della Premier League.

La società giallorossa è alla ricerca di rinforzi per il fronte offensivo. A tal proposito, la dirigenza si è confrontata con José Mourinho, il quale avrebbe espresso il desiderio di poter contare sulla presenza in quadra di Wilfried Zaha, di proprietà del Crystal Palace. Portare un giocatore dal campionato inglese a quello italiano, di questi tempi, non è un’impresa agevole, ma il club pare disposto a un sacrificio per realizzare il desiderio dello Special One.

Perciò la Roma ha avviato i contatti con il club di Premier per l’attaccante classe 1992, originario della Costa d’Avorio. Per procedere all’acquisto sarà tuttavia necessario rivedere l’attuale rosa e parco attaccanti: senza cessioni è difficile procedere con nuovi innesti.

Indubbiamente Wilfried Zaha potrebbe garantire dribbling e velocità come ala offensiva, nonché una buona dose d’esperienza, avendo anche vissuto una parentesi breve nelle fila del Manchester United, oltre ad essere un nazionale del suo paese.

Roma, si negozia per Zaha: i piani della società

Secondo quanto riferisce l’edizione digitale de ‘La Repubblica’, José Mourinho starebbe particolarmente insistendo per l’attaccante del Crystal Palace. Tanto che la Roma avrebbe avanzato una prima proposta, inserendo nella trattativa un giocatore lanciato in Serie A proprio dal tecnico portoghese.

Nello specifico si tratta di 15 milioni di euro più il cartellino di Felix Afena-Gyan. Inoltre, potrebbe essere inserito nell’affare anche Cristian Volpato, il giovane trequartista giallorosso di appena 18 anni. Una trattativa che, se dovesse andare in porto, non chiuderebbe comunque lo spiraglio apertosi per avere in rosa Paulo Dybala, poiché l’arrivo eventuale dell’argentino è legato invece al futuro di Nicolò Zaniolo, che piace proprio alla Juventus, che ha da poco concluso il rapporto con l’attaccante sudamericano.