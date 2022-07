Il futuro di Matthijs De Ligt potrebbe decidersi proprio nei prossimi giorni. Ed intanto i tifosi della Juve si sono esposti.

Un alone di mistero attorno a Matthijs De Ligt ed il suo futuro. In questi giorni il chiacchiericcio mediatico attorno al giocatore olandese si è intensificato in maniera importante, al punto da catalizzare l’attenzione dei tifosi della stessa Juventus. Il giocatore, nel corso delle scorse settimane, ha esternato delusione per le ultime stagione. Da un lato il club bianconera sta anche pensando a cosa fare, magari ascoltando le proposte che arrivano per uno dei difensore più stimati del vecchio continente.

Ad oggi pare non sia ancora arrivata la proposta giusta. Ci sono diverse squadre importante che stanno guardando a De Ligt. Sembrava essere il Chelsea con le maggiori credenziali ed in grado di mettere le mani concretamente su di lui. In queste ore, però, c’è stato anche un avanzare importante del Bayern Monaco.

De Ligt, i tifosi della Juve lo acclamano all’esterno del JMedical

Secondo ‘Sportmediaset’, lunedì dovrebbe esserci un incontro importante tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bavarese. Si proveranno a gettare le basi anche di quella che potrebbe essere una potenziale offerta da presentare proprio alla Juventus, nella speranza di far cadere il muro bianconero attorno al giocatore.

Ma i tifosi cosa ne pensano? Ne è arrivata testimonianza proprio in questi minuti. Dopo le visite mediche di De Ligt, lo stesso giocatore si è presentato all’esterno del JMedical ed acclamato dai tantissimi tifosi presenti. “Resta! Resta!”, gli hanno urlato molto sostenitori bianconeri. Insomma, c’è una consistente parte della piazza che vorrebbe ancora vederlo giocare con la maglia della Juve.