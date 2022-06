Inter, la dichiarazione di Lukaku che fa infuriare i tifosi del Chelsea

Dopo la firma con l’Inter, Romelu Lukaku ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali ai microfoni del canale del club.

Con una trattativa durata poche giorni l’Inter ha realizzato il colpo dell’estate. Marotta ed Ausilio hanno a sorpresa incassato il si del Chelsea per il prestito oneroso di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, andato via un anno fa a 115 milioni di euro, è tornato in prestito oneroso con i tifosi nerazzurri che, almeno in parte, sembrano aver perdonato il gigante belga.

Poche ore fa l’Inter ha comunicato, attraverso un simpatico video con il presidente Zhang, il riacquisto a titolo temporaneo del calciatore ed ora spuntano anche le prime parole di Romelu. Il club nerazzurro, mediante i propri canali ufficiali, ha riportato le prime parole del giocatore rientrante:

“Sono molto emozionato, qui ho avuto una storia molto bella, sia con la squadra che con i tifosi e per me. Ora è il momento di lavorare insieme alla squadra e fare ancora meglio rispetto al passato. Zhang? Sembrava impossibile tornare qui, però lo abbiamo fatto e lo ringrazio. Sono molto contento”.

Inter, la rivelazione di Lukaku che sorprende il Chelsea

Nel corso dell’intervista Lukaku ha sottolineato un dettaglio che in pochi hanno notato, ma che sicuramente non farà felice i tifosi del Chelsea, squadra ancora proprietaria del cartellino del giocatore. Lukaku ha deluso molto quest’anno nei Blues e nell’intervista ha rivelato:

“Ho già sentito tutti i miei compagni, abbiamo avuto contatti per tutta la stagione. Inzaghi sta facendo bene con la squadra e ora il mio compito è aiutarli”. Grandi numeri nei due anni in Italia per Lukaku che però ricorda: “Non sono un individualista, penso alla squadra e voglio aiutare l’Inter e farla vincere”.