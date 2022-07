Calciomercato Juventus, affare monstre: via per oltre 70 milioni

La Juventus si concentra sulla rosa a disposizione e le modifiche da apportare: avanza un affare da oltre 70 milioni di euro.

Dopo aver assunto la necessità di lasciar partire de Ligt, che non desidera proseguire la sua avventura in bianconero, la Juventus non ha ancora accettato alcuna proposta. La società ha registrato l’interessamento da parte di Bayern Monaco e Chelsea, ma mancano offerte che soddisfino le esigenze economiche dei bianconeri. Cosa fare allora? Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, cercherà di risolvere la situazione Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco.

L’ex calciatore sarà oggi a Torino per provare a chiudere il colpo per il difensore olandese. Si confronterà con la dirigenza bianconera, in particolar modo incontrerà Cherubini. Da parte del Ds bavarese la Juventus attende proprio la formalizzazione di una proposta, per procedere poi all’apertura definitiva del tavolo delle negoziazioni.

Dal canto proprio de Ligt insiste affinché si realizzi il trasferimento, ignorando in qualche modo i gesti di affetto dei tifosi che, in occasione delle visite mediche al J Medical, gli hanno chiesto di restare. Il difensore si è concesso agli autografi, ma è apparso decisamente meno sereno del solito.

Juventus-Bayern Monaco, giorni chiave per de Ligt

Il Bayern Monaco ha già realizzato la sua interessante proposta all’olandese: un contratto da 18 milioni di euro lordi. Una cifra faraonica rispetto all’aumento fino a 12 milioni di euro più bonus, che avevano proposto i bianconeri per il rinnovo. Fino a qualche giorno fa, in realtà, de Ligt non aveva ancora espresso una preferenza netta per i bavaresi, ma pare che ulteriori colloqui con lo staff tecnico dei tedeschi l’abbia convinto e ora il suo entourage preme affinché si negozi in breve tempo.

Una tendenza del tutto opposta a quella della Juventus, che vorrebbe scatenare l’asta per giungere vicino ai 120 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per il cartellino di de Ligt. La proposta che oggi dovrebbe presentare Salihamidzic è decisamente ridimensionata: 70 milioni di euro più bonus. Le inglesi potrebbero spingersi oltre e perciò i bianconeri non vorrebbero accettare su due piedi, ma il tempo stringe e vanno gestiti anche gli affari in entrata. Bisognerà ragionarvi.