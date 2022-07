Sarri scatenato, vuole anche il suo pupillo: richiesta alla Lazio

Maurizio Sarri vuole il suo pupillo, che ha già effettuato una richiesta alla Lazio sul contratto

La Lazio ha fin qui accontentato Maurizio Sarri, rivoluzionandogli la difesa con gli arrivi di Maximiano in porta, Casale e Romagnoli. Sono arrivati anche giocatori come Marcos Antonio e Cancellieri, di 22 e 20 anni: il ringiovanimento della rosa è un obiettivo fin qui raggiunto, vanno solo definite alcune cessioni. Come quella di Acerbi, destinato ad andar via. Non c’è più posto per lui in questa Lazio e Sarri ora si sta concentrando su un altro giocatore, uno dei suoi pupilli.

Il giocatore in questione è Matias Vecino, centrocampista molto duttile che si è liberato dall’Inter a parametro zero. Non ha ancora trovato una squadra e la Lazio ha espresso interesse nell’ingaggiarlo. Sarri lo ha allenato ai tempi dell’Empoli e lo ha cercato anche in passato, ai tempi del Napoli, ma non se n’è mai fatto nulla. Ora le cose potrebbero cambiare.

Lazio, trattativa in corso con Vecino

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo i contatti tra la Lazio e Vecino: “Sarri vuole Vecino alla Lazio, la richiesta del giocatore è di tre anni di contratto, trattativa in corso”. Si è anche parlato di un arrivo dell’uruguagio contestualmente all’addio di Luis Alberto. Complicato, certo, soprattutto per la differenza tecnica tra i due.

Ma Vecino negli ultimi anni ha giocato pochissimo e, arrivato a 31 anni, vorrebbe una nuova esperienza. Sarri di lui ne è calcisticamente innamorato e avere un giocatore già conosciuto in passato, aiuterebbe l’operato dell’allenatore in quella che sarà una stagione delicata. Meglio dell’ultimo campionato c’è solo la qualificazione in Champions League o la vittoria di un trofeo. Lotito gli ha dato fiducia e spera di vedere grandi risultati oltre a un bellissimo gioco.