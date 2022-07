Inter, l’affare blocca il mercato: Zanetti vuota il sacco

Inter, c’è un calciatore che blocca il mercato in entrata. Il club cerca la giusta soluzione, intanto Javier Zanetti esce allo scoperto.

L’Inter di Steven Zhang, dopo aver ufficializzato il colpo Lukaku, potrebbe regalare a mister Simone Inzaghi ed ai tifosi nuovi calciatori da inserire in rosa. Big Rom è solo la punta dell’iceberg di un mercato scatenato in avvio di estate, ma è chiaro che anche le altre operazioni sono destinate a rinforzare la squadra in vista del prossimo anno.

Prima di acquistare ulteriormente, però, bisognerà sfoltire la rosa, soprattutto nel reparto offensivo. Non a caso, infatti, l’assalto a Paulo Dybala non è arrivato proprio per la ‘folla’ in attacco, dove c’è un Alexis Sanchez di troppo.

Calciomercato Inter, Zanetti su Alexis Sanchez

A tal proposito sono arrivate le dichiarazioni di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ai microfoni di ‘En Cancha’. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Alexis ha iniziato la preparazione con il resto della squadra e si sta allenando con tutta la rosa dell’Inter. Il mercato è ancora aperto, ma oggi lui è ancora un nostro calciatore”.

L’obiettivo dei nerazzurri resta quello di liberarsi del pesante ingaggio del calciatore cileno. Qualora non arrivassero offerte per il suo cartellino, Zhang e Marotta potrebbero seguire anche la strada di una risoluzione contrattuale con tanto di buonuscita, ma al momento tutto è in stand-by. Una soluzione facilmente attuabile e conveniente ad entrambe le parti manca. Nelle ultime ore, però, proprio il portale cileno, ha riferito di una offerta proveniente dall’Al Nassr proprio per il Nino Maravilla.

La situazione è in continua evoluzione ed ogni ora può essere quella decisiva. Il mancato affare, al momento, blocca il mercato dell’Inter: per questo motivo la società lombarda è chiamata a trovare la quadra per l’addio di Alexis Sanchez.