Calciomercato Inter, Marotta scatena i tifosi: annuncio all’improvviso

Il dirigente dell’Inter è tornato a parlare e ha commentato le ultime sul calciomercato azzurro. Si lavora per rinforzare la rosa.

L’Inter ha iniziato alla grande il calciomercato con diversi colpi per la rosa di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha rinforzato la panchina con un mix di gioventù ed esperienza e soprattutto ha rinforzato l’undici titolare con il ritorno di Romelu Lukaku.

Il giocatore, ceduto a 115 milioni di euro dodici mesi fa, è tornato in prestito oneroso, in un’operazione che tanti giudicano straordinaria. Dopo i grandi acquisti gli ultimi giorni non sono stati semplici per il club nerazzurro, alle prese con due grosse batose.

Il club ed i tifosi milanesi hanno visto sfumare prima Paulo Dybala, finito alla Roma, e poi soprattutto il brasiliano Gleison Bremer, da settimane accostato al club nerazzurro e finito invece alla Juventus. La mancanza di introiti dalle cessione ha frenato Marotta e l’Inter non è riuscita a chiudere i due importanti colpi.

Inter, Marotta torna a parlare

Dopo le ultime del calciomercato Beppe Marotta è tornato a parlare. L’amministratore delegato nerazzurro è stato intercettato dai cronisti all’uscita dell’assemblea della Lega di Serie A ed è stato abbastanza chiaro: “Skriniar, ho già parlato. Milenkovic? Parleremo, parleremo…”. Il dirigente non è apparso molto loquace ma è piuttosto andato via per la sua strada.

Milenkovic sembra ormai il primo obiettivo del club nerazzurro dopo l’affare sfumato con Bremer. Il difensore serbo è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe essere il rinforzo ideale per la difesa a 3 di Simone Inzaghi. Il mercato dell’Inter non è finito e la società vuole completare la rosa.