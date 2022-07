“Nessuna novità”: calciomercato Juve, l’annuncio della dirigenza gela i tifosi

La Juve di Agnelli esce allo scoperto con un annuncio di calciomercato che può essere una vera e propria doccia fredda: parla Arrivabene.

La Juventus di Andrea Agnelli lavora senza sosta per regalare all’allenatore Massimiliano Allegri ed ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. Dopo aver ufficializzato ed annunciato i super colpi Angel Di Maria e Paul Pogba a parametro zero, potrebbero arrivare ulteriori sorprese.

Nel gioco delle coppie, per ciò che riguarda la fase offensiva, probabilmente manca solamente un calciatore che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Non a caso, infatti, un ritorno di Alvaro Morata in bianconero non sembrava ancora totalmente da escludere fino a pochi istanti fa.

Calciomercato Juve, Arrivabene su Morata

All’uscita dell’Assemblea di Lega Serie A, l’amministratore delegato del club bianconero, Maurizio Arrivabene, però, ha chiuso le porte per Morata alla Juventus nella prossima stagione. Una mezza bugia o una totale verità? Di seguito le sue breve dichiarazioni, rilasciate ai media presenti a Milano e riportate dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’:

“Se lavoriamo per riportare Alvaro Morata a Max Allegri? Nessuna novità, no”. Poi un breve intervento su Bremer: “Soddisfazione per averlo soffiato all’Inter? Non è mica una questione di soffiare, il mercato è aperto. Una società fa quello che deve fare”.

I bianconeri, dunque, chiudono le porte a Morata? Non è dato sapere quanto ci sia effettivamente di vero. Al momento, all’inizio della prossima stagione di Serie A, manca meno di un mese e la Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic. L’ex Fiorentina, nonostante sia al centro del progetto della Juve, non potrà giocarle tutte, anche perché il club piemontese sarà impegnato anche in Champions League, dove è vietato commettere passi falsi. Le prossime settimane potranno essere decisive: il tempo, oramai, scorre inesorabile. Bisognerà trovare la giusta soluzione per far tornare ad esultare i supporters.