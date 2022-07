Juventus, doccia gelata per Agnelli: è il calciatore ad annunciarlo

Brutte notizie per il mercato della Juventus. Le dichiarazioni dello stesso calciatore sono una doccia gelata per Agnelli.

La Juventus ha appena concluso l’operazione Bremer. I bianconeri sono riusciti a strappare il calciatore alla concorrenza dei rivali dell’Inter. Naturale quindi che per i tifosi bianconeri la soddisfazione sia doppia.

Anche se ciò è avvenuto a costo del sacrificio di de Ligt, il mercato bianconero al momento è ampiamente positivo. La rifondazione, già iniziata lo scorso gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, prosegue. Allegri può già contare su rinforzi del calibro appunto di Bremer, ma anche di Angel Di Maria e Paul Pogba.

C’è però un’operazione che rischia di non concretizzarsi. Andrea Agnelli deve fare i conti con le porte in faccia da parte di Udogie. La rivelazione dell’Udinese ha infatti dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport che, al momento, la sua intenzione è quella di restare ad Udine e migliorare. E in futuro, se ci sarà una cessione, meglio l’Inghilterra.

Juventus, Udogie spegne l’ipotesi bianconera: “Resto ad Udine”

Nelle scorse settimane il nome di Udogie era stato accostato anche alla Juventus. Il calciatore però ha altri piani per l’immediato futuro. “Juventus? L’ho letto sui social.” ha dichiarato il calciatore. “Sono sempre stato tranquillo e ho sempre pensato solo a recuperare.”

“Al momento sto benissimo ad Udine, voglio restare qui.” ha continuato il Udogie. “Ad oggi voglio solo due cose: giocare e migliorare. Poi in futuro, magari, se ci sarà una cessione mi piacerebbe fare un’esperienza in Inghilterra, in Premier League. Ed anche il diploma. Per il calcio non sono riuscito a diplomarmi, mi manca solo un anno. E’ un desiderio che voglio realizzare anche per la mia famiglia.”