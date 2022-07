Calciomercato Lazio, l’affare è ufficiale: c’è il comunicato del club

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha confermato la conclusione della trattativa per il giocatore.

Se ne parlava da tempo ormai, fin quando è giunta la decisione della Lazio. Vedat Muriqi non è più un giocatore biancoceleste. L’attaccante 28enne farà tappa in Spagna, dove indosserà la maglia del Maiorca, secondo l’annuncio diffuso dal club della capitale sui propri canali ufficiali.

Nella nota si legge: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muriqi Vedat al club spagnolo RCD Mallorca”. Un rapporto che quindi non avrà modo eventualmente di riprendersi nel tempo, trattandosi di una cessione definitiva del cartellino, dopo due anni dall’arrivo del kosovaro in Italia.

La Lazio guadagnerà una cifra comunque di rilievo, rispetto all’impiego che Muriqi ha avuto in biancoceleste. Nelle casse della società, infatti, finiranno circa 9,4 milioni di euro. Si è parlato inoltre della possibilità di una clausola che favorirebbe i biancocelesti: in caso di futura rivendita, la Lazio incasserebbe il 45% dei ricavati dal Maiorca.

Lazio, si libera un posto in attacco: ufficiale Muriqi al Maiorca

Muriqi ha svolto e superato con successo le visite mediche ed è pronto a cominciare da subito la sua nuova avventura professionale. Sui social, sotto ai post condivisi dalla Lazio, i tifosi hanno augurato le migliori fortune all’attaccante. È prevalso un sentimento di affetto nei suoi confronti, nonostante ci si aspettasse probabilmente un apporto superiore.

D’altronde, gran parte dell’attenzione al momento è rivolta al mercato in entrata, quindi anche a Dries Mertens. Il rinnovo col Napoli si è complicato a tal punto da apparire come impossibile e ciò potrebbe far ingranare la trattativa con la Lazio. Sarri l’aspetta a braccia aperte e in biancoceleste il belga potrebbe ritrovare il tecnico che l’ha aiutato ad affermarsi ai livelli più alti.