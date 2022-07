Lazio, un altro campione d’Europa per Sarri: “Vuole la firma”

La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di un altro campione d’Europa di Roberto Mancini: i biancocelesti trattano con il suo club

Il ruolo di terzino sinistro è uno di quelli individuati per migliorare la Lazio di Maurizio Sarri. La società biancoceleste è al lavoro per regalare un calciatore che possa rispondere alle esigenze dell’allenatore campano. Nella giornata di ieri è trapelato il nome di Marcelo, che ha appena lasciato il Real Madrid dopo 15 anni.

Oggi però c’è già un nome nuovo che peraltro risponde ad una vecchia conoscenza di Sarri. Per la fascia sinistra, infatti, ritorna in auge il profilo di Emerson Palmieri. Il brasiliano naturalizzato italiano un anno fa si è laureato campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini.

Lazio, Sarri vuole Emerson Palmieri: i biancocelesti trattano il prestito con il Chelsea

Maurizio Sarri ha bisogno di un terzino sinistro per il suo progetto tecnico. Al nome di Marcelo, oggi segue quello di Emerson Palmieri, già accostato alla Lazio in questi mesi. Il terzino del Chelsea è una vecchia conoscenza del tecnico napoletano che lo ha allenato a Londra.

Il giocatore, campione d’Europa con l’Italia, ha disputato la scorsa stagione in prestito all’Olympique Lione e non sembra rientrare nei progetti tecnici del Chelsea. La Lazio, dunque, come raccontato su Twitter da Nicolò Schira, si è fatta avanti per il giocatore, richiesto espressamente da Sarri.

Le conversazioni tra i due club sono inerenti ad un prestito. Il terzino nato a Santos nel 1994 ha un contratto con i ‘Blues’ fino al 2024 tuttavia il suo futuro sembra lontano da Londra, come già avvenuto nella seconda parte della scorsa campagna.

Emerson Palmieri non avrebbe bisogno d’ambientarsi alla Serie A, campionato nel quale è arrivato nel 2014 per mano del Palermo. Successivamente, lo ha prelevato la Roma ed è rimasto in Italia fino a gennaio 2018, anno del suo passaggio in Inghilterra.