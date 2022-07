Juventus, l’ufficialità che cambia il mercato: sorride Allegri

Calciomercato Juventus, arriva l’ufficialità che era nell’aria ormai da tempo: così possono cambiare i progetti bianconeri.

La Juventus stava lavorando da diverso tempo sulla questione riguardante il suo, ormai ex, centrocampista. La rottura definitiva era infatti nell’aria da diverso tempo, ma adesso tutto è diventato ufficiale. C’è l’annuncio da parte della società bianconera.

La storia che ha legato, fin dal 2019, Aaron Ramsey alla Juventus ora è ufficialmente terminata. La scorsa stagione il gallese è andato in prestito al Glasgow Rangers ma non è andato tutto secondo i piani, tanto che il club estero non ha alla fine deciso di esercitare il riscatto.

Adesso la Juventus era perciò arrivata a un bivio: attendere la scadenza del suo contratto, fissata al 2023, o procedere con la rescissione del contratto. Quest’ultima è stata la decisione presa in via ufficiale. C’è il comunicato.

Calciomercato Juventus, ora i piani possono cambiare: ufficiale la rescissione di contratto con Ramsey

La Juventus e Aaron Ramsey hanno ufficialmente interrotto il proprio rapporto lavorativo. Il club, infatti, ha fatto sapere che il centrocampista gallese ha rescisso il suo contratto. “Ufficiale – si legge sui canali della Vecchia Signora – la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, Aaron Ramsey!”. Trovato l’accordo, ora per il centrocampo bianconero possono aprirsi nuovi scenari.

Con l’addio del gallese e con lo stop di Paul Pogba, alle prese con la lesione del menisco, la Juve dovrà infatti rivedere le proprie priorità per il centrocampo. I piani possono cambiare e possono essere avviate nuove trattative. L’ufficialità per l’interruzione del rapporto tra le parti adesso apre nuovi scenari. E l’addio che era già nell’aria da diversi mesi è ora certo.