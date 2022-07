Juventus, Allegri trema: l’infortunio è più grave del previsto

Il tecnico della Juventus Max Allegri riceve subito brutte notizie dall’infermeria: l’infortunio del suo pupillo complicherà i piani

Questa notte, la Juventus affronterà il Barcellona e sarà un test probante in quel di Dallas per capire come sta procedendo il lavoro di Max Allegri. Il tecnico livornese intanto deve fare i conti con la prima tegola della stagione. L’infortunio di Paul Pogba, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ è più grave del previsto.

Il francese si era visto in campo con il Chivas per 45’ minuti. Arco di tempo che ha segnato il suo ritorno in maglia bianconera e che rischiano di essere i soli per un po’ di tempo. Gli approfondimenti radiologici ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione del menisco laterale e nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica.

Juventus, lesione al menisco per Pogba: Allegri dovrà rinunciare a lui per due mesi, salterà 6-7 partite

Dovessero essere confermate queste prime sensazioni, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista francese della Juventus sarà operato nel più stretto giro di tempo possibile. Lo farà in una clinica americana, in modo tale da accelerare i tempi di recupero.

La possibilità di scongiurare un intervento chirurgico non sembrano molto. Pogba già da un po’ di tempo si trascinava questo problema al menisco. Il calciatore salterà così due mesi di gare. Non ci sarà sicuramente al debutto in campionato e anche nelle prime due giornate di Champions League. In caso di intervento, infatti, rientrerà soltanto a fine settembre o inizio ottobre. Allegri potrebbe dover rinunciare a lui per 6-7 partite considerato il folto calendario iniziale, intasato dai Mondiali in programma tra novembre e dicembre. Allegri lo riavrebbe dunque soltanto nel terzo turno di Champions fissato per il 4-5 ottobre. Questo quadro è più allarmante rispetto a quello iniziale previsto da ‘TuttoSport’, che parlava di un mese di stop.