Mousset, dopo la Salernitana offerta del Bochum: i dettagli

Lo scorso 30 giugno è Lys Mousset si è svincolato dalla Salernitana e ora è alla ricerca di una squadra

Lys Mousset era approdato alla Salernitana nel mercato di gennaio nella sessione condotta magistralmente da Walter Sabatini. La sua esperienza a Salerno, a livello individuale, non è andata molto bene. Troppi problemi fisici hanno condizionato quelli che poi sono stati sei mesi in Serie A. I granata hanno comunque conquistato una salvezza insperata a fine dicembre 2021.

La Salernitana ha poi preferito puntare su altri profili quest’estate, non rinnovando il contratto al francese, visti gli infortuni che gli hanno permesso di giocare solo sei partite in Serie A. E oggi potrebbe andare al Bochum, in Bundesliga.

Mousset rifiuta l’offerta del Bochum

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Bochum ha inviato un’offerta all’intermediario di Mousset, che sta gestendo il mercato tedesco, Daniele Pinna. Il club tedesco ha offerto un contratto biennale da 500 mila euro a stagione per l’attaccante francese, che ha rifiutato ritenendo troppo bassa l’offerta. Alla Salernitana il suo ingaggio era di 80 mila euro al mese per sei mesi.

Su Mousset ci sono anche altre squadre come il Paok Salonicco, il Le Havre e i suoi agenti si stanno muovendo anche sul resto del mercato francese. La sua intenzione sarà sì quella di abbassare le pretese, ma non a cifre come quelle avanzate dal Bochum, almeno per il momento.