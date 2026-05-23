Sul lago la luce cambia in fretta: basta un’ombra, una frase, e tutto prende un altro colore. A Como è successo così, con una battuta di Fabregas che ha messo lo stesso respiro sul club neopromosso e sul colosso di Madrid. Poi è arrivata una richiesta chiara: rispetto per chi lavora bene, senza etichette di comodo.

Fabregas a Como: “Nico Giocerà Qui o al Real”. Richiesta di Rispetto per il Club da Zanetti

Il clima è quello giusto. Il vento sul Sinigaglia porta entusiasmo. La città si è rimessa in marcia con la promozione in Serie A. Qui la parola ambizione non fa paura. Qui la usano con misura. Come fa Cesc Fàbregas: toni bassi, idee chiare, un modo di stare in panchina che parla già da solo.

A Como lo conoscono. Da giocatore ha scelto il lago quando poteva scegliere il chiasso. Ora costruisce. Osserva. Pesa ogni sillaba. Eppure, qualche volta, una sillaba basta ad aprire il calciomercato.

La frase che accende il mercato

“Javier è un grande ma Nico l’anno prossimo giocherà o al Como o al Real.” La frase gira veloce. Mette nella stessa riga Como 1907 e Real Madrid. È un’immagine forte. È uno scarto di prospettiva. Chi è “Nico”? Non c’è conferma ufficiale. Nel dibattito ricorre un solo nome, per logica e contesto: Nico Paz, talento argentino del Real. Ha segnato in Champions a Napoli nel 2023. Ha minuti veri con Ancelotti. Ma, ad oggi, non risultano comunicati o accordi definitivi. Vale dirlo con nettezza: qualsiasi trattativa resta a livello di contatti e ipotesi, non di firme.

Il punto però non è solo il nome. Il punto è sentire Como nella stessa frase di Madrid senza che suoni stonato. Perché il progetto è cresciuto. La società, sostenuta da una proprietà solida, ha strutturato un’area sportiva competente. In panchina c’è un ex campione che conosce i pesi specifici delle parole. E in rosa ci sono profili che la A la reggono. Serve altro? Sì: tempo, organizzazione, un mercato intelligente. Prestiti mirati, investimenti sostenibili, una catena tecnica coerente.

La voce di Zanetti e il peso della responsabilità

In mezzo al rumore, arriva la postura che serve. Javier Zanetti, da leader abituato a spostare l’aria senza alzarla, richiama al rispetto per il club. Non è un bollino di cortesia. È una richiesta concreta: raccontare Como per quello che è oggi, non per quello che era. Evitare i sorrisetti quando si pronuncia “Real” accanto a “Como”. Pesare i giudizi, tutelare i ragazzi. Sono parole che contano. Specie in un’estate in cui i margini tra favola e progetto si assottigliano.

C’è anche una logica sportiva. Le grandi come Madrid spesso valorizzano i giovani con prestiti mirati: lo dicono i casi recenti di giocatori passati per società medio-alte prima del salto definitivo. Se un club stabile in A offre minuti, metodo e pressione giusta, il puzzle si chiude. E Como, oggi, ambisce a essere esattamente questo incastro.

Allora la frase di Fàbregas non è solo una provocazione. È un invito a ripensare la geografia del nostro calcio. Il lago riflette. Tu guardi e ti chiedi: siamo pronti ad accettare che un club di provincia possa sedersi al tavolo buono senza chiedere permesso? O preferiamo restare fermi a misurare le distanze, invece di contare i passi fatti?